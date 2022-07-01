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陳吉仲與台南石斑養殖業座談 盼擴大內外銷市場

2022/7/1 15:06（7/1 15:21 更新）
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農委會主委陳吉仲（後持麥克風者）1日到台南市七股區與石斑魚養殖漁民座談，允諾逐步解決漁民面對的各項問題。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月1日
農委會主委陳吉仲（後持麥克風者）1日到台南市七股區與石斑魚養殖漁民座談，允諾逐步解決漁民面對的各項問題。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月1日
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）行政院農業委員會主委陳吉仲今天率團隊到台南市七股區與石斑養殖漁民座談，陳吉仲表示，將擴大內、外銷售市場，找尋新通路，並配合台南市府團隊逐步解決問題。

台南市政府農業局統計，台南石斑類養殖面積約510公頃，其中養殖魚苗約460公頃，成魚養殖比例較少，年產量約980公噸，但因中國暫停台灣石斑魚輸入，整個產業鏈都受影響。

上午座談會安排陳吉仲與養殖漁民、通路業者及漁業團體代表交流意見，台南市長黃偉哲與民進黨立法委員郭國文等人也出席關心。

行政院農委會簡報指出，今年1至5月間，台灣已出口至中國大陸及香港達3059公噸，暫停出口後，推估受影響3600公噸。農委會將以三大措施因應，包括調節上市期間與產量、多元形式對內行銷、加工凍儲及強化海外市場拓銷。

農委會指出，配合輔導漁業經營貸款，石斑魚養殖最高新台幣3000萬元、箱網養殖最高1800萬元，還有透過企業認購、地方促銷、連鎖超市、便利商店及電商、餐飲婚宴桌菜等通路多元行銷。

黃偉哲表示，市府將配合農委會輔導，爭取中央補助養殖漁民，執行提升水產安全與品質，調節上市產量、強化內銷行銷活動及海外通路拓銷等措施。

陳吉仲指出，政府努力穩定石斑魚價格、擴大未來內、外銷售市場，找尋新通路，不受中國影響，保障農漁民權益，也會配合台南市府團隊逐步解決漁民面對的各項問題，共同發展產業。（編輯：郭諭儒）1110701

農委會主委陳吉仲（左）1日到台南市七股區與石斑魚養殖漁民座談，民進黨立委郭國文（右）到場關心。中央社記者楊思瑞攝 111年7月1日
農委會主委陳吉仲（左）1日到台南市七股區與石斑魚養殖漁民座談，民進黨立委郭國文（右）到場關心。中央社記者楊思瑞攝 111年7月1日
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