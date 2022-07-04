文博會倒數 LINE貼圖明星輕軌彩繪列車啟航

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄4日電）2022文博會和台灣設計展將在高雄舉行，高市府與LINE貼圖合作，以6個高雄人創作的超人氣貼圖為活動大使，推出「台灣IP‧高雄原創─聊療號」輕軌彩繪列車，也宣布文博會倒數。

文博會倒數一個月，高雄市長陳其邁今天出席「聊療號」彩繪輕軌列車開箱啟航活動說明，輕軌車身上，集結6個高雄人創作的超人氣貼圖明星，搭配具高雄代表性IP角色「工人漁婦」，以逗趣可愛吸睛的造型，作為設計盛事活動大使。

陳其邁指出，6名創作者皆來自高雄，代表高雄充滿活力且熱情奔放，在文創領域有非常傑出表現，也謝謝他們公益提供原創IP供活動宣傳，希望「聊療號」可讓大家多聊聊。為迎接2大設計盛事，市府發起「台灣設計‧設計台灣」系列活動作為地方回應，向世界展現熱情奔放的「港都」可貴的自由創作。

輕軌列車彩繪貼圖包含，挺進LINE原創市集名人堂的「貓爪抓」、2020年陸續晉升名人堂之列的「塔仔不正經」及「無所事事小海豹」、獲得最受海外歡迎貼圖角色榮耀的「豆卡頻道」、曾奪得LINE原創市集人氣王的療癒系角色「ㄇㄚˊ幾兔」，和年度排行榜TOP10的「PP mini小小企鵝」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄市副市長史哲指出，「圖像IP」為文博會主展區之一，6個貼圖IP角色深受民眾喜愛，但仍有許多人不知道創作者來自高雄，因此邀請返鄉擔任活動大使，共襄盛舉城市盛事，透過貼圖角色量身創作，投射出對家鄉的情懷與熱愛。

高雄文化局長王文翠說，社群軟體貼圖深入民眾日常生活，這是地方政府首度與「LINE貼圖」一起大力為台灣IP圖像宣傳。高市府過去推出2021跨百光年「鏡百銀河系」輕軌彩繪列車、「2022台灣燈會在高雄」主視覺彩繪輕軌列車及移動式作品「微光流動」輕軌彩繪列車，都引發討論，「聊療號」預計也將引爆追車熱潮。（編輯：郭諭儒）1110704