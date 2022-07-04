國軍啟動支援防疫勤務 中市府感謝共同抗疫

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因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情消防人力吃緊，國軍啟動支援防疫勤務機制，台中市政府4日舉辦國軍支援台中市防疫救護勤務啟動典禮。台中市長盧秀燕（前排右6）等人出席。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年7月4日

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（中央社記者蘇木春台中4日電）因應疫情消防人力吃緊，國軍啟動支援防疫勤務機制，今天起支援台中市消防局8個防疫專責單位，台中市長盧秀燕表示，感謝國軍協助支援共同抗疫，守護市民與台中。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，消防救災救護需求增加，台中市政府消防局與國軍盤點雙方救護量能，啟動國軍支援防疫勤務機制，以兼顧防疫量能，並確保一般救護勤務服務品質，同時維持國防戰備需求。

中市府今天與陸軍第十軍團指揮部及第五地區支援指揮部，在台中市消防局第六救災救護大隊黎明分隊，共同舉辦國軍支援台中市防疫救護勤務啟動典禮。

盧秀燕致詞時表示，感謝國軍從疫情爆發以來，協助台中市共同對抗疫情、支援防疫工作，這次透過消防局跟國軍協力規劃支援計畫，從多個面向提升台中市防疫量能，包含集中訓練、單位訓練以及實務訓練等，將可充實防疫量能。

十軍團政戰主任詹國義表示，透過中市府與國軍兩方共同的教育訓練與整合，有信心守護中部地區人民生命安全；國軍將傾全力投入資源，支援辛苦的第一線防疫英雄，讓他們無後顧之憂執行專案勤務。

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消防局說明，支援人員日前已進駐烏日、中山、大里、中港、專救隊、中區、黎明、協和8個防疫專責單位，進行單位及實務訓練，今天正式啟動專案，第一階段將支援至7月底，後續視疫情狀況檢討。

針對成功嶺替代役男受訓群聚染疫，盧秀燕接受媒體聯訪時表示，疫情不至於擴散到城市，役政署的防疫措施有一定的機制和防疫救護能量，市府會繼續保持聯絡，若需要衛生單位或其他單位協助，市府會全力以赴。（編輯：陳仁華）1110704