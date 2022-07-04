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竹市香山區和平公園改建 引進共融式遊具7月啟用

2022/7/4 16:24
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（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）竹市府今天表示，日前啟動改建香山區和平公園，設計兒童遊具、無障礙步道、夜間光環境整合等，將為老舊公園引進共融式遊具，打造友善的社區交流空間，預計7月底啟用。

新竹市長林智堅今天透過新聞稿表示，和平公園附近的居民以幼童、長輩多，但老公園內有高低差，且樹木凌亂、光線陰暗，更有罐頭式遊具不敷使用等問題，市府爭取中央補助款，投入整建，規劃多種類共融遊憩設施，滿足不同年齡層孩子遊玩及長輩休憩需求。

城市行銷處長林正光表示，和平公園改善全區排水、保留綠地及綠樹，設置寬敞好走無障礙通行步道、良好遮蔭環境與夜間照明。

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城市行銷處指出，另外，在分齡遊憩設施中，幼兒至國小三年級的遊戲場，設有磨石子滑梯、攀爬網、互動小遊戲、發揮想像力創作的黑板畫壁等。國小中高年級遊戲場，則有高塔攀爬旋轉盤、鋪面遊戲、鞦韆等。

城市行銷處表示，考量長輩需求，也有長者喜愛的體健設施，能讓長者一邊運動、一邊看著孩子們遊戲，宛如社區大客廳，提供友善全齡休憩環境。（編輯：李錫璋）1110704

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