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確診數單日下降24.94% 桃園市府：疫情緩降

2022/7/4 17:19
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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市府表示，桃園今天新增2411例COVID-19本土個案，相較昨天3212例，疫情單日下降24.94%，其中65歲以上個案占8.71%、18歲以下個案占21.94%，整體趨勢緩慢下降。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，昨天桃園市社區醫療採檢站的看診人數為85人、PCR採檢人數140人，提醒民眾若經快篩陽性，可就近選擇提供陽性判讀服務的30家醫院及269家診所，醫療院所會提供完善的照護服務。

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桃園市政府指出，市府規劃開設26處社區接種站，6日提供BNT與高端疫苗；8日與9日提供莫德納與高端疫苗，這3天將不限年齡與劑次，只要符合接種資格，都可前往施打，其中BNT須年滿12歲以上、莫德納年滿18歲以上、高端年滿20歲以上。

桃園市政府表示，民眾如果在這段期間有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，建議以確診日為基準起超過3個月，且符合接種間隔再行接種疫苗。（編輯：李錫璋）1110704

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