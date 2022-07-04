光武國小多功能運動館及停車場 預定9月完工啟用

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市光武國小闢建體操訓練館暨多功能運動館及地下停車場，預估9月完工啟用。工務局表示，除體操訓練場館可作為大高雄體操訓練與推廣基地，也同時解決鄰近地區停車位不足問題。

副市長林欽榮今天前往光武國小視察「體操訓練館暨多功能運動館暨地下停車場共構新建工程」，勉勵工程團隊加速完工。

工務局新工處對中央社記者表示，目前主體工程已幾乎完工，並配合交通局委外廠商同步進行設置相關營運設備，後續再驗收，預計9月正式完工啟用。

工務局表示，光武國小位於國道中山高速公路九如交流道旁與三民東區住商密集區間，經評估後，將專業體操訓練場館及停車場進行整合，除體操訓練場館可作為大高雄體操訓練與推廣基地，也同時解決鄰近地區停車位不足問題。

工程規劃為地上一樓、地下二樓的體操訓練場館與停車空間共構工程，一樓為體操訓練館暨多功能運動館，以學校的校園意象「蝴蝶」及「體操」元素，擷取蝴蝶飛舞及體操柔美的姿態做為建築造型設計。

此外，屋頂還設置太陽能光電，每日可提供約70KW發電量。室內外綠建材使用率、綠地面積也高於法規規範，取得合格級綠建築標章，空間設計兼顧性別友善，場館內設有哺乳室、男女廁所各1間，戶外也設置有母嬰停車位。

戶外將設置汽車停車場16席、機車16席及自行車20席，提供師生停車使用；地下一、二樓停車場設置128席小客車停車位，並導入資訊通訊技術及智慧管理服務，即時提供停車資訊，方便民眾查找停車位。

林欽榮表示，完工後的專業體操訓練場館除提供學生進行訓練，挑高設計更可供校內師生羽球、排球及籃球等課程使用。（編輯：黃世雅）1110704