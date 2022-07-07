嘉義修繕協會利他有成 義務助4弱勢家庭入新厝

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嘉義縣百工修繕利他協會義務幫助新港鄉某弱勢家庭，改建破舊的竹木構造房子，7日完工。中央社記者蔡智明攝 111年7月7日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義縣百工修繕利他協會義務幫助新港鄉某弱勢家庭改建破舊竹木構造房子，工程今天完工。協會成立8個月已完成4件修繕案，另有多案評估中，協會期待更多人加入，一同做善事。

嘉義縣百工修繕利他協會在嘉義縣政府勞工暨青年發展處引介下，日前幫新港鄉某弱勢家庭整修破舊竹木構造房子，工程今天完工，民進黨立委陳明文、嘉義縣長翁章梁、新港鄉長林茂盛等人前往關心案家，也感謝修繕協會夥伴的奉獻。

嘉義縣百工修繕利他協會理事長鄭介維接受中央社記者訪問指出，協會去年11月成立，至今約8個月，已經完成4件縣府委託的弱勢家庭房屋整修案，目前手頭還有幾件在評估。

鄭介維說，協會成員專長就修繕房子，找尋有需求的弱勢家庭個案就由縣府負責，弱勢家庭房屋修繕費用包括工資、材料都由協會負擔，希望更多人加入修繕協會行列，一同出錢、出力做善事。

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嘉義縣政府勞青處長陳奕翰告訴中央社記者，百工修繕利協會正式成立前，就已經開始幫弱勢民眾修繕房子，與縣府合作後，發揮更大的效能。

陳奕翰指出，今天完成案件是位於新港鄉南崙村木構造的房子，因年久失修逢雨漏水，修繕協會成員以鐵材取代竹子及木材做為主結構，並搭建烤漆浪板，讓房子煥然一新，屋主一家人不再因強降雨或颱風而擔心受怕。（編輯：戴光育）1110707