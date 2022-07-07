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跨縣市借還UBike 苗縣增設2.0車柱8月啟用

2022/7/7 15:40（7/7 15:51 更新）
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苗栗縣政府7日表示，考量YouBike1.0系統（圖）與2.0系統設備不相容，車輛無法相互借還，已規劃於鄰近台中市的苑裡鎮及鄰近新竹市的竹南鎮既有公共自行車租賃站區旁，增設YouBike2.0系統車柱，方便民眾跨縣市借還車，預計8月底前完成增設並啟用。中央社記者管瑞平攝 111年7月7日
苗栗縣政府7日表示，考量YouBike1.0系統（圖）與2.0系統設備不相容，車輛無法相互借還，已規劃於鄰近台中市的苑裡鎮及鄰近新竹市的竹南鎮既有公共自行車租賃站區旁，增設YouBike2.0系統車柱，方便民眾跨縣市借還車，預計8月底前完成增設並啟用。中央社記者管瑞平攝 111年7月7日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣公共自行車租賃系統為YouBike1.0系統，為因應台中、新竹市升級為2.0系統，方便民眾跨縣市借還車輛，縣府在竹南、苑裡規劃增設2.0系統車柱，預計8月底前啟用。

苗栗縣政府今天透過新聞稿表示，考量YouBike1.0系統與2.0系統設備互不相容，車輛無法相互借還，已規劃於鄰近台中市的苑裡鎮以及鄰近新竹市的竹南鎮既有公共自行車租賃站區旁，增設YouBike2.0系統車柱。

縣府指出，縣內目前計有66處YouBike租賃站，車柱皆為1.0系統，契約至民國113年底，為因應台中市及新竹市陸續辦理升級為YouBike2.0系統作業，故採增設2.0車柱方式，以便提供民眾跨縣市借還車輛服務。

縣府表示，苑裡鎮增設2.0車柱站點包括苑裡火車站、國立苑裡高中站、苑裡鎮立圖書館站、苑裡體育場站、山腳國小站，以上各增設6柱。

竹南鎮增設站點為龍山佳北二街口（停車場）站、公義科專六路口（大同高中）站、國家衛生研究院站，以上各增設6柱；龍鳳漁港站則增設12柱。

縣府指出，6月底已完成增設車柱用地範圍會勘作業，預計8月底前完成增設並啟用。（編輯：張銘坤）1110707

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