憶曲來台東首場 包偉銘等歌手9日布農族部落演出

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）「憶曲來台東–111年台東藝術下鄉巡演活動」，首場將於9日晚7時在台東縱谷線延平鄉桃源村布農族部落演出，由「迪斯可王子」包偉銘帶領另外3名歌手與鄉親同樂。

台東縣政府國際發展及計畫處新聞傳播科長林俐志今天告訴中央社記者，台東縣政府文化處今年精心規劃3場次「憶曲來台東」下鄉巡演活動，特別前往延平鄉、大武鄉、東河鄉等偏鄉。

活動邀請小調歌后蘇霈、實力派歌后于台煙、「迪斯可王子」包偉銘、「三金歌王」殷正洋、金獎天后許景淳及天使美聲曾宇辰，與前華視大樂團劉志賢老師領軍的藝起大樂團擔任現場伴奏，與民同樂。

台東縣長饒慶鈴在新聞稿中表示，憶曲來台東活動已邁入第5年，許多家庭攜家帶眷前往聆聽留下深刻回憶，台東的海岸線、縱谷線或是南迴線等沿線鄉鎮各具有令人著迷之風貌，因此，在音樂會巡演規劃部分也特別用心，演出陣容也邀請多名實力派歌手，歡迎喜愛音樂的民眾把握機會。

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台東縣政府文化處指出，9日首場將於晚上7時至晚上8時30分在延平鄉桃源村活動中心辦理，包偉銘、蘇霈、殷正洋、許景淳將到場與鄉親們同樂；第2場於10日晚上6時至晚上7時30分在大武鄉尚武天后宮舉行；第3場於8月6日晚上7時至晚上8時30分在東海岸東河鄉東安宮。

文化處表示，各場次在進場時，將提供驚喜小禮品贈送現場觀眾，並於會中安排「抽抽樂」趣味活動，獎品豐富，節目精采可期，路過不可錯過，歡迎民眾踴躍參加，隨著歌聲忘卻現在的煩悶，一起回憶過去，並創造美好的記憶。（編輯：戴光育）1110708