桃園拚美食外交 駐匈牙利大使下廚推廣

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駐匈牙利代表劉世忠（穿圍裙者）扮演大廚，用桃園市政府秘書處長顏子傑寄過去的桃園在地食材，宴請即將赴台就讀的匈牙利學生。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年7月8日

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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市政府秘書處長顏子傑將桃園新屋米、大溪豆乾等在地食材寄到匈牙利，由駐匈牙利代表劉世忠扮演大廚、宴請即將赴台就讀的學生，顏子傑說，已約好帶他們遊桃園、體驗在地文化。

劉世忠在臉書發文表示，收到顏子傑寄來的桃園在地食材後，煮了一桌「桃園餐」，宴請9名獲得台灣獎學金、即將赴台攻讀學位和學習華語的匈牙利學生。

劉世忠說，透過「桃園餐」，這些學生還沒踏上台灣，就先吃到了桃園復興區的香菇炒米粉、桃園大溪豆乾做的客家小炒、桃園特有韭菜麵，以及用桃園新屋米做的海鮮飯等。

劉世忠說，相信未來會有更多匈牙利年輕世代，申請台歐連結獎學金、台灣獎學金等，透過年輕世代的教育交流，讓更多匈牙利人認識台灣；在品嚐台灣美食之後，再來就讓他們親自去體會台灣的自由、民主、友善和熱情。

顏子傑向中央社表示，駐匈牙利代表處曾在臉書上，特別介紹桃園市竹圍漁港「港口大眾爺廟」在6月13日舉辦的「港口文化海巡季」、海上遶境活動，推廣桃園的文化。

顏子傑說，已經與劉世忠相約，待國境開放後，邀請他和匈牙利學生一同來桃園探訪、品嚐在地美食，屆時也讓學生們評比一下大使的手藝和在地料理，並深入了解桃園地方特色。（編輯：張銘坤）1110708