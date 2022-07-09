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花蓮夏戀嘉年華開唱 周邊封街交管

2022/7/9 14:28（7/9 14:51 更新）
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花蓮縣政府9日起連續5天舉辦夏戀嘉年華演唱會，警方提前於下午5時起在活動會場周邊進行交通管制，管制期間將於路段、路口設置交通錐、連桿，禁止車輛迴轉及臨停，並加強取締違規車輛。（花蓮警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年7月9日
花蓮縣政府9日起連續5天舉辦夏戀嘉年華演唱會，警方提前於下午5時起在活動會場周邊進行交通管制，管制期間將於路段、路口設置交通錐、連桿，禁止車輛迴轉及臨停，並加強取締違規車輛。（花蓮警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年7月9日
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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）花蓮縣政府今天起連續5天舉辦夏戀嘉年華演唱會，會場位在東大門夜市旁廣場，花蓮警方下午5點至晚間11時在會場周邊交通管制，禁止車輛進入，呼籲民眾提前改道行駛。

夏戀嘉年華今年邁入第15屆，今天起至13日晚間7時至10時開唱，包括謝金燕、玖壹壹、炎亞綸等歌手輪番演出。

花蓮警分局發布新聞資料指出，活動期間將吸引大批人潮，為避免人潮與車潮衝突，提前於下午5時起在活動會場周邊交管，依活動現場情況，提早或延後管制，管制區住戶、商家及飯店出入車輛，採彈性管制及適度放行。

警方指出，管制期間將於路段、路口設置交通錐、連桿，禁止車輛迴轉及臨停，並加強取締違規車輛。

警方管制路線包含花蓮市中山路（中華路至海濱街）、重慶路（中山路至自由街）、軒轅路（復興街至中山路）、福町路（福建街至重慶路）、花崗街（五權街至中山路）、博愛街（廣東街至重慶路）及光復街（廣東街至重慶路）。（編輯：郭諭儒）1110709

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