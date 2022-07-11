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衛生局長曾梓展確診 中市府累計13官員染疫

2022/7/11 16:02（7/11 16:07 更新）
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台中市衛生局長曾梓展10日出現輕微咳嗽、打噴嚏、體溫稍高症狀，進行快篩結果為陽性。圖為他日前出席疫情記者會說明台中市疫情狀況。（市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月11日
台中市衛生局長曾梓展10日出現輕微咳嗽、打噴嚏、體溫稍高症狀，進行快篩結果為陽性。圖為他日前出席疫情記者會說明台中市疫情狀況。（市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月11日
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（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中市衛生局長曾梓展昨天確診，7日曾和台中市長盧秀燕開會，但全程戴口罩、使用隔板，暫無風險，台中市的防疫工作照常進行。台中市政府至今累計13名官員確診。

台中市衛生局日前表示，台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情脫離高原期緩坡下降中。台中市政府今天發布文字稿，衛生局長曾梓展10日確診，曾梓展表示，昨天體溫稍高、打噴嚏和輕微咳嗽，快篩結果為陽性確診，將依規定隔離7天，他不會參加11至13日的市政考察。

台中的各項防疫工作照常進行，曾梓展指出，居家隔離期間仍能透過視訊會議、電話溝通正常作業。

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外界關心近期是否有與市長盧秀燕接觸，曾梓展則說，市府在防疫期間都改為視訊會議，大幅降低風險，最近一次實體開會為上週四討論幼兒快打站，全程佩戴口罩、使用隔板，因此較無風險。

台中市政府累計至今，確診官員有副市長黃國榮、令狐榮達、文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、新聞局長鄭照新、運動局長李昱叡、農業局長蔡精強、觀旅局長韓育琪、地政局長吳存金、財政局長羅仙法、民政局長吳世瑋、衛生局長曾梓展、主計處長林淑勤等13人。（編輯：謝雅竹）1110711

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