基隆市長選戰 謝國樑、陳薇仲13日自辦2人辯論會

（中央社記者王朝鈺基隆11日電）基隆市長選戰熱身，國民黨提名人謝國樑與時代力量提名人陳薇仲，將於13日晚間就交通與社會福利議題自辦首場辯論會，期待透過理性辯論，促進選戰民主的深化。

2人將於13日晚間7時在基隆火車站南站1樓廣場舉辦辯論會，對於流程，陳薇仲今天在議會受訪表示，會在現場抽籤決定發言順序，先各自針對交通議題發表6至8分鐘，接著採交叉詰問；再來是社福議題，上述流程會再重新一次，辯論會沒有規劃第3方提問，主要希望讓民眾習慣在公共場合聆聽2人對交通和社福的市政願景，未來若有機會再邀請市民提問。

陳薇仲表示，之後也可以和民進黨基隆市長提名人蔡適應與將以無黨籍身分參選的黃希賢或可能的民眾黨提名人1對1辯論。至於為何會選擇1對1辯論，她表示，因為會有針對全部市長候選人的公辦辯論會（或政見發表會），她不希望形式化在電視台各候選人「盍各言爾志」，1對1可以針對立場、價值、願景清晰辯論，讓民眾分辨誰可以代表大家的想法，藉以推動市政。

謝國樑透過新聞稿表示，陳薇仲雖屬基隆市青年世代，但對市政議題卻有許多豐富且值得討論的想法，而他也希望藉由與陳薇仲的第1場政策辯論會作為暖身示範，待日後所有候選人都登記參選完畢後，再舉行第2場市政辯論會。

謝國樑說，這次基隆市長選舉相當激烈，不過他相信，透過市政辯論會，絕對能讓選舉有更多政策的討論和觀點的激盪，「說清楚、講明白」，讓每位民眾都能了解政見，也期待和所有候選人進行第2場市政辯論會，讓大家選出更符合市民所需的市長。

黃希賢發布新聞稿指出，即便自己與蔡適應皆表達願意參戰市政辯論，但謝國樑仍只與陳薇仲於13日舉辦「2人的辯論會」，與其這樣搞「班上的小團體」模式，謝國樑倒不如回答4座科技園區是想怎麼蓋，具體細節如何等。

對於這場自辦首場辯論會，蔡適應透過幕僚表示，沒有相關回應。（編輯：陳仁華）1110711