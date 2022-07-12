柯文哲指蔡炳坤受不了為台博館被抹黑 李永得回應

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（中央社記者陳昱婷、陳怡璇、趙靜瑜台北12日電）台北市政府今天指出，台博館土地正辦理無償撥用中，且副市長蔡炳坤已與文化部確認，不再須市府協助。但文化部回應，台博館土地案，雖然於副首長級平台有部分共識，但並未獲徹底解決。

文化部長李永得今天回應，關於台博館土地案，雖然於副首長級平台有部分共識，但並未獲徹底解決，且尚未獲得文化部及台北市政府最終決策同意。

李永得指出，目前方案僅包含無償撥用建築本體投影面積，並未包含館前廣場，也就是台博館將成為孤島，沒有自己的門面、沒有自己的出入口，這像一個國家的博物館嗎？

李永得表示，整體移撥範圍應包含完整館前廣場。

李永得昨天出席台灣博物館展示更新開幕典禮時提到，不敢相信台博館土地屬北市府所有，每年還要繳新台幣300多萬元租金，簡直不可思議，且事涉國家顏面，經過多年交涉希望移撥土地，卻沒有結果。

台北市文化局發布新聞稿澄清，這個說法並非事實，台博館土地已在蔡炳坤及市府各局處努力下，5月11日公告變更為保存區用地，目前由文化部向公園處申請無償撥用程序中。

文化局指出，蔡炳坤與文化部次長蕭宗煌在7月8日開會討論這些進度，並達成共識，確認有關都市計畫變更的業務已經完成，沒有進一步需要市府協助的事項，雙方合意解除列管此案。

公園處說明，台博館因座落於二二八公園內，自75年起與公園處簽訂無償借用契約，84年時經台北市議會要求，開始依「台北市市有公用房地提供使用辦法」第5條第3項規定，收取每月25萬9276元的土地使用費。

公園處表示，有關台博館向市府陳情將土地移撥給文化部一案，經蔡炳坤與文化部協調，先由文化部向市府申請土地變更為保存區，再由文化部向市府申請無償撥用。

公園處指出，都市計畫變更程序已完成，確認保存區範圍後就可以進行土地分割，等收到文化部申請無償撥用後，原則上2個月內就可以完成程序。

台北市長柯文哲今天出席延壽國宅J區都更案拆除典禮後接受媒體聯訪表示，蔡炳坤對此事相當忿忿不平，一直唸、一直唸，因為他受不了被抹黑、栽贓，覺得已經跟蕭宗煌談完、把事情解決了，還被李永得罵，不曉得在罵什麼。

另一方面，針對空總土地回饋問題，李永得強調，台北市政府一再以政治操作卡空總，文化部期盼運用空總作為國際級藝文設施的用地，但北市府卻強行要求回饋土地做「開發」，想請問北市府的要求是否符合公共利益。

李永得表示，他的發言並未針對任何人，純屬就事論事，請台北市長柯文哲要像個市長，扛起責任，不要推到副市長身上。

李永得也祝福台北市副市長蔡炳坤身體早日康復。（編輯：李亨山）1110712