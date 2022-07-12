更多編輯台推薦新聞：
斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

日本高中棒球比賽5局狂轟17支全壘打 82比0破紀錄
運動

日本高中棒球比賽5局狂轟17支全壘打 82比0破紀錄

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖
生活

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖

安倍晉三遇刺遺體移往增上寺 賴清德赴日弔唁

安倍晉三遇刺遺體移往增上寺 賴清德赴日弔唁

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
電金齊跌航運重挫 台股盤中下跌逾340點萬四關卡失守
首頁 / 地方

蔡炳坤腦中風緊急開顱手術 未來一週關鍵觀察期

2022/7/12 10:34（7/12 10:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市副市長蔡炳坤11日晚間在餐敘中突然倒下，緊急送醫治療，經診斷為右腦出血性中風。（中央社檔案照片）
台北市副市長蔡炳坤11日晚間在餐敘中突然倒下，緊急送醫治療，經診斷為右腦出血性中風。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市副市長蔡炳坤昨晚在餐敘中突然倒下，緊急送醫治療，經診斷為右腦出血性中風

中風辨識口訣FAST

FAST口訣微笑、手舉高、說說話、搶時間，可助辨識腦中風早期症狀。

F：臉部表情不對稱（Face）：請病患露齒微笑，觀察臉部表情是否有不對稱，或出現嘴角歪斜現象，若有即可能是腦中風症狀。

A：單側手臂無力下垂（Arm）：請病患雙手平舉，維持約10秒鐘，觀察手臂是否無力，或出現單側手臂下垂現象，若有即可能是腦中風症狀。

S：說話口齒不清（Speech）：請病患說一句簡單的話，或回答你的問題，若出現口齒不清或無法表達現象，即可能是腦中風症狀。

T：記下時間立即就醫（Time）：在懷疑病患有中風症狀後，要儘快確定發病時間，並迅速將病患送往醫院急診室治療。

中風類型以缺血性中風為最多，急性缺血性中風患者若能於發生後3小時內給予血栓溶解劑靜脈注射治療，將可有效減少中風導致之殘障等後遺症，因此若出現中風症狀，應立即送醫爭取治療時間。

資料來源：雲林縣衛生局

看更多
關閉
。聯合醫院表示，蔡炳坤手術完後入住加護病房，目前生命徵象穩定，未來一週為關鍵觀察期。

聯合醫院仁愛院區副院長林志陵今天上午接受媒體聯訪表示，蔡炳坤昨天晚間7時49分經由119送至仁愛院區急診就醫，到院時評估意識不清、血壓偏高。

林志陵說，當時進行緊急腦部電腦斷層及其他相關檢查後，結果呈現右側大腦大片出血合併中線偏移，隨後緊急進行開顱手術清除血塊、腦室引流並植入腦壓監測器，手術時間大約1.5小時，術後入住加護病房觀察治療。

林志陵強調，仁愛院區已組成醫療小組積極照護，蔡炳坤目前生命徵象穩定，持續鎮靜治療中，未來一週為關鍵觀察期，持續追蹤蔡炳坤的病情狀況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於蔡炳坤後續治療方式，仁愛院區神經外科主任、主治醫師林文雄表示，就是持續鎮靜治療，病人在此狀況下會處於深度昏迷，昏迷指數就不是這麼重要，主要觀察重點是顱內壓及血壓，其餘細節問題顧及病人隱私不便做過多解釋。

媒體詢問，什麼因素會觸發腦出血。林文雄說明，高血壓或是血壓沒有控制地很好會是比較主要的因素，其他包含天氣、情緒等也可能都有影響，但重點還是血壓問題。（編輯：李亨山）1110712

延伸閱讀
蔡炳坤餐敘突然倒下 柯文哲：第一時間就知道中風蔡炳坤腦出血送醫 醫籲出現3大警訊快打119男主管突然外星語講不停 竟是急性腦中風作祟北市副市長蔡炳坤餐敘腦中風倒下 緊急送醫手術【更新】
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族