蔡炳坤腦中風緊急開顱手術 未來一週關鍵觀察期
中風辨識口訣FAST
FAST口訣微笑、手舉高、說說話、搶時間，可助辨識腦中風早期症狀。
F：臉部表情不對稱（Face）：請病患露齒微笑，觀察臉部表情是否有不對稱，或出現嘴角歪斜現象，若有即可能是腦中風症狀。
A：單側手臂無力下垂（Arm）：請病患雙手平舉，維持約10秒鐘，觀察手臂是否無力，或出現單側手臂下垂現象，若有即可能是腦中風症狀。
S：說話口齒不清（Speech）：請病患說一句簡單的話，或回答你的問題，若出現口齒不清或無法表達現象，即可能是腦中風症狀。
T：記下時間立即就醫（Time）：在懷疑病患有中風症狀後，要儘快確定發病時間，並迅速將病患送往醫院急診室治療。
中風類型以缺血性中風為最多，急性缺血性中風患者若能於發生後3小時內給予血栓溶解劑靜脈注射治療，將可有效減少中風導致之殘障等後遺症，因此若出現中風症狀，應立即送醫爭取治療時間。
資料來源：雲林縣衛生局
聯合醫院仁愛院區副院長林志陵今天上午接受媒體聯訪表示，蔡炳坤昨天晚間7時49分經由119送至仁愛院區急診就醫，到院時評估意識不清、血壓偏高。
林志陵說，當時進行緊急腦部電腦斷層及其他相關檢查後，結果呈現右側大腦大片出血合併中線偏移，隨後緊急進行開顱手術清除血塊、腦室引流並植入腦壓監測器，手術時間大約1.5小時，術後入住加護病房觀察治療。
林志陵強調，仁愛院區已組成醫療小組積極照護，蔡炳坤目前生命徵象穩定，持續鎮靜治療中，未來一週為關鍵觀察期，持續追蹤蔡炳坤的病情狀況。
對於蔡炳坤後續治療方式，仁愛院區神經外科主任、主治醫師林文雄表示，就是持續鎮靜治療，病人在此狀況下會處於深度昏迷，昏迷指數就不是這麼重要，主要觀察重點是顱內壓及血壓，其餘細節問題顧及病人隱私不便做過多解釋。
媒體詢問，什麼因素會觸發腦出血。林文雄說明，高血壓或是血壓沒有控制地很好會是比較主要的因素，其他包含天氣、情緒等也可能都有影響，但重點還是血壓問題。（編輯：李亨山）1110712
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