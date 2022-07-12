蔡炳坤腦中風緊急開顱手術 未來一週關鍵觀察期

中風辨識口訣FAST

FAST口訣微笑、手舉高、說說話、搶時間，可助辨識腦中風早期症狀。

F：臉部表情不對稱（Face）：請病患露齒微笑，觀察臉部表情是否有不對稱，或出現嘴角歪斜現象，若有即可能是腦中風症狀。

A：單側手臂無力下垂（Arm）：請病患雙手平舉，維持約10秒鐘，觀察手臂是否無力，或出現單側手臂下垂現象，若有即可能是腦中風症狀。

S：說話口齒不清（Speech）：請病患說一句簡單的話，或回答你的問題，若出現口齒不清或無法表達現象，即可能是腦中風症狀。

T：記下時間立即就醫（Time）：在懷疑病患有中風症狀後，要儘快確定發病時間，並迅速將病患送往醫院急診室治療。

中風類型以缺血性中風為最多，急性缺血性中風患者若能於發生後3小時內給予血栓溶解劑靜脈注射治療，將可有效減少中風導致之殘障等後遺症，因此若出現中風症狀，應立即送醫爭取治療時間。

資料來源：雲林縣衛生局