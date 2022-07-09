談空總都市計畫案 李永得：相信明年有新局面

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文化部長李永得9日在空總台灣當代文化實驗場，出席台灣動畫創作者基地開幕活動時致詞表示，期待未來有更多動畫原創IP業者進駐基地，形成聚落，並與世界接軌，相信經過2至5年，這塊基地能發揮產值。中央社記者王騰毅攝 111年7月9日

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（中央社記者王寶兒台北9日電）位於空總的台灣當代文化實驗場（C-LAB）定位向來為外界焦點。文化部長李永得表示，C-LAB準備要成為國際級文化機構，但現在就卡在都市計畫，相信明年有新局面，大家可以期待。

C-LAB自2018年由文化部啟動規劃，由文化部所屬財團法人台灣生活美學基金會負責執行，並於空軍總司令舊址營運。C-LAB今天舉行台灣動畫創作者基地啟用記者會，李永得致詞時除感謝協助基地啟用的團隊外，也提及C-LAB現況。

李永得表示，空總這塊地占近7公頃，台北市政府在其中劃了4公頃為歷史古蹟，「意思是，這4公頃你只能修，但你不能動。」剩下3公頃則和北市府提出都市計畫變更，因為目前空總這塊地仍是軍事機關用地，將來即使動畫業者立案在此地也不會被允許。

李永得說，在提出都市計畫變更過程中，「台北市政府獅子大開口，說要40%回饋。」如此一扣，就剩下不到2公頃可運用，「所以這東西非常不合理，也不符合市場邏輯。」

李永得強調，自己無批評北市府之意。文化部希望空總這塊地的商業開發密度不要太高，因為這塊地有古蹟，也期望為附近鄰居保留更好的空間。

「這地方準備要做國際級文化機構，但是現在就卡在都市計畫。」李永得表示，估計未來還是會很有耐心地跟台北市政府繼續溝通，溝通到明年也沒關係，「我相信明年有新局面，大家可以期待。」（編輯：陳政偉）1110709