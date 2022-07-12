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恆春出火景觀區動土 最快112年暑假完工

2022/7/12 15:12
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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）遊客必訪的恆春鎮出火景觀區，長期因缺乏管理造成亂象，屏東縣政府向交通部觀光局申請劃設為風景特定區，打造觀光休憩公園，今天動土，最快112年的暑假可以完工。

屏東縣長潘孟安出席動土典禮致詞指出，出火景觀區為特殊觀光景點，因處於軍方、內政部國家公園管理處及地方政府3處地帶之間，長期無人管理而形成管理死角，攤販擺攤或遊客行為造成環境髒亂，讓原本特殊的地質景觀區變樣。隨著景觀區劃出國家公園範圍外，去年與國防部完成土地撥用，並依發展觀光條例向交通部觀光局申請劃設為風景特定區。

潘孟安說，出火景觀公園不只承載著台灣歷史印記，未來更將成為恆春半島遊玩休憩的新景點，透過城市再造，中央與地方齊心合作，絕對值得旅客前來一看。

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立委周春米表示，過去軍方委託由縣府管理的模式，縣府雖然努力配合，但因缺乏法源依據，對於這些亂象僅能以社維法或是消防安全法規做處理，可以說心有餘而力不足。現在由縣政府依程序接管訂管理辦法，對於出火的發展以及管理維護一定是正面的幫助。

縣府交通旅遊處指出，「出火公園暨生活體驗觀光地區計劃」包含服務中心、斯卡羅歷史展區、伴手禮商店區、生態密林區、出火地質廣場及水舞區，再以人行步道串連。計劃獲得交通部觀光局補助5320萬元，配合自籌款5180萬元，總工程經費1億500萬元，預計在112年8月底完工。（編輯：黃世雅）1110712

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