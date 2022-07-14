中市府攜手東海大學 共同促成捷運藍線帶動發展

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東海大學校長張國恩（左）14日到台中市政府拜會市長盧秀燕（右），由於市府推動中的捷運藍線經過東海大學，盧秀燕也期盼藉東海大學的學術能量，參與捷運規劃、設計與執行。中央社記者郝雪卿攝 111年7月14日

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市政府正在推動捷運藍線，市長盧秀燕今天表示，捷運藍線經過東海大學，將與東海大學合作，提升捷運及周邊發展效益，創造雙贏，營造優質生活及交通環境。

東海大學校長張國恩下午到市府拜會盧秀燕，由於捷運藍線的B9、B10、B11站規劃位於東海大學周邊，盧秀燕期盼能藉由東海大學的學術能量，參與捷運的規劃、設計與執行。

盧秀燕在會中表示，捷運出入口設計期盼結合東海師生的想法，融入在地與學術意象；捷運也將衍生經濟、文化、生活各方面效益，如師生對於商圈的想法，轉乘交通及優化增加等，都需當地意見參與。

盧秀燕指出，未來捷運藍線沿途經過雙港核心門戶、海線轉運主軸、大學城鎮生活圈、東海大學生活圈、新市政特區生活圈及中城翻轉再生區等區域，希望沿線機構、社區共同參與捷運建設，以提供更優質、更符合市民需求的軌道運輸，帶動大台中地區整體均衡發展。

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張國恩則表示，市府規劃3個捷運站在東海大學周邊，東海大學為在地大學，將盡力配合市府，投入學校資源與捷運站整合、融合，也讓師生有機會參與站體等設計，協助捷運相關建設。

台中市交通局說明，捷運綠線為中台灣第1條捷運，110年4月25日正式營運；捷運藍線為台中第2條捷運，全長24.8公里，西起台中港，沿著台灣大道，東至台糖生態園區，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共20座車站。（編輯：黃世雅）1110714