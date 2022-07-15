曾支持柯文哲卻發現政策不一 黃郁芬向市民道歉

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北15日電）台北市議員黃郁芬今天在議場提及市長柯文哲任內政策前後不一狀況，並表示曾支持柯連任，因柯變了，所以她向市民道歉。柯文哲說，他沒變，執政者是務實解決問題。

柯文哲下午率台北市政府官員赴市議會進行第2天施政報告，無黨籍北市議員黃郁芬質詢，近期發現網路有一波活動，內容為曾在2014年、2018年公開表態支持柯文哲的民眾，要為當時決定而道歉，詢問柯有何回應？

柯文哲答詢，不用擔心，他從頭到尾都沒改變，身為執政者就是務實解決問題。

黃郁芬接著詢問，柯文哲認為自己沒變，其實問題是在柯身上，並提出柯在任期內政策前後不一資料。

黃郁芬說，柯文哲曾規劃社會住宅8年要達5萬戶目標，任期快結束，卻在臉書（Facebook）提到蓋社宅債留子孫；柯2014年曾為反對大巨蛋興建爬樹抗議，現在卻幫大巨蛋解套。

她表示，柯文哲第一任曾夜宿社子島，盼了解居民心聲，事後提及社子島開發要「輾過去」；柯曾在2014年市長政見發表會提及不會加入政黨，卻成立台灣民眾黨等。

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黃郁芬說，柯文哲面對外界質疑就推給中央或稱是第一任市長提出承諾，卻不願意面對柯文哲已改變事實，而她曾在2018年支持柯文哲連任市長，對此公開向市民道歉。

北市府副發言人魏文元回應，柯文哲上任以來，對大巨蛋公安不曾退讓妥協，積極為市民爭取最大權益，而興建社會住宅更是領先全台，至於社子島是經歷50年後終於通過環評，展現市府執行力與解決難題決心。柯文哲始終秉持初心，議員以偏概全，為選舉抹煞市府團隊過去努力。（編輯：張銘坤）1110715