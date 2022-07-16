亞洲無人機研發中心8/13揭牌 翁章梁充滿期待

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義縣政府15、16日在位於朴子的亞洲無人機AI創新應用研發中心首次辦理「無人機AI創新體驗營」，嘉義縣長翁章梁（前中）16日到場關心學員狀況。中央社記者蔡智明攝 111年7月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義縣長翁章梁今天參加無人機體驗營活動表示，位在太保市的「亞洲無人機AI創新應用研發中心」8月13日正式揭牌，總統蔡英文將出席儀式，他期待5年後嘉義縣無人機發展在世界占有一席之地。

嘉義縣政府15日、16日兩天在「亞洲無人機AI創新應用研發中心」首次辦理「無人機AI創新體驗營」活動，針對全國國中學生設計一系列無人機課程，翁章梁到場關心學員學習狀況，與大家共同體驗操控無人機。

翁章梁接受媒體聯訪表示，8月13日蔡總統將到「亞洲無人機AI創新應用研發中心」參與揭牌儀式，隨後舉行「2022亞洲無人機AI創新應用博覽會」，由目前進駐的無人機旗艦廠商、學術單位共同展示最新的機型與應用技術。

翁章梁說，現在全球無人機發展最好的是中國的大疆公司，但因政治等因素，大疆被美國商務部列入清單，禁止其購買美國零組件，這給予台灣大好機會發展無人機產業，期待5年後嘉義縣無人機產業在世界占有一席之地。

經發處長江振瑋表示，「亞洲無人機AI創新應用研發中心」已有18家企業及有關單位進駐，未來無人機從研發、測試、製造都在嘉義。（編輯：屈享平）1110716