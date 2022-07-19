劉秋美遞補台東縣議員 宣誓就職將爭取連任

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東前縣議員林威志因詐領助理費遭解職，由這屆最高票落選的劉秋美遞補，今天宣誓就職。劉秋美表示，將繼續爭取連任。

台東縣議會今天舉行劉秋美遞補縣議員宣誓就職，台東縣長饒慶鈴和多名台東縣議員出席恭賀。

劉秋美偕同丈夫、前台東縣議員陳顯興接受媒體聯訪表示，她的丈夫擔任過台東市民代表會主席和台東縣議員，對縣政和民眾需求相當熟悉，「我當縣議員是2人服務」，同時她也宣示將爭取連任，繼續參選下屆議員，持續為民服務。

林威志遭檢舉詐領助理費，台東地方法院6月間依違反貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，判處林威志有期徒刑2年、緩刑4年，並應於判決確定後1年內，向公庫支付新台幣40萬元；另褫奪公權2年，犯罪所得沒收。

根據選罷法74條，基層民意代表當選人如被褫奪公權，其缺額由落選人依得票數高低順序遞補，但遞補人員得票數不得低於選舉委員會原公告選舉區得票數最低的當選人得票數1/2。

2018年這屆台東縣議員選舉，台東第1選區選出10名縣議員，第10名的當選票數2361票，最高票落選是劉秋美2138票，符合遞補條件。（編輯：郭諭儒）1110719