東豐快經費負擔 江啟臣要求中央地方恢復先前比例

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）國民黨立委江啟臣今天要求東豐快速道路興建經費比例應中央負擔73%，地方負擔27%，交通部長王國材指出，東豐快速道路全力協助地方政府。

立法院交通委員會今天舉辦台中地區考察，了解台中交通建設發展狀況，國民黨籍立委江啟臣針對東豐快速道路興建經費分攤比例與豐勢交流道立交共構問題向交通部提出要求。

江啟臣透過新聞稿指出，東豐快速道路，從民國101年他上任立委後爭取經費，103年開工，原定109年完工的道路，卻因故遭延宕，102年，市府與中央確定東豐快速道路的經費負擔比例，由中央負擔73%、地方負擔27%。

他說，東豐快速道路歷經停工、二階環評程序，現今總經費已由原本新台幣91億調至130億元，費用調整不該由地方政府自行負擔，中央應遵守102年時的經費負擔比例決議。

另對於豐勢交流道立交共構問題，江啟臣表示，立交共構是台中市政府早先就規畫好的，如今工程經費總計22億元，可行性評估500萬元，請台中市政府儘速備妥所需計畫及程序，並請交通部儘速納入本案，框列所需經費。

江啟臣也提出中橫台8線復健的問題，他說，南橫耗時13年完成復健，中橫是梨山地區唯一的生命線，評估報告一再拖延，不要讓山城鄉親覺得是被遺棄的孤兒。

王國材表示，交通部支持設置系統交流道，對於東豐快速道路將全力協助地方政府。中橫復建部分，過去考量山區地形地貌不穩定，目前可行性評估已在修正中，將盡快完成。（編輯：卞金峰）1110720