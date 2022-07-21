體恤消防人員 嘉縣擬提升超勤津貼至1萬7

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嘉義縣長翁章梁（左2）21日到中正大學視察消防局潛水訓練時表示，民國112年起嘉義消防人員超勤津貼將從新台幣1萬4000元提升到1萬7000元，也期盼縣議員一同支持通過預算。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月21日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉義縣長翁章梁今天至中正大學游泳池視察消防局潛水訓練時表示，明年起消防人員超勤津貼將比照鄰近縣市，提升到新台幣1萬7000元，體恤消防人員辛勞，待議會通過預算就能實施。

嘉義縣消防局為加強消防同仁潛水搜救技能，遴選82名學員於19、20、21日，在中正大學室內游泳池進行為期3天潛水複訓及能力檢測，提升整體水域救援能力，翁章梁、消防局長呂清海等人今天前往慰勉。

翁章梁在現場告訴消防局同仁，消防弟兄的責任是救人，必須常常實地訓練非常辛苦，為了激勵士氣，他已與財稅單位討論，決定明年起超勤津貼從1萬4000元提升到1萬7000元。

翁章梁說，期盼縣議員一同支持通過預算，明年嘉義縣消防人員就能與鄰近縣市消防人員領取同樣的超勤津貼。今天看到訓練過程很感動，謝謝消防局用心守護縣民。

呂清海告訴中央社記者，消防局水域救援朝潛水人員專責化、裝備專業化、訓練經常化、派遣標準化邁進，透過更精進訓練、更新精良裝備，才能提升潛水救援能力。（編輯：謝雅竹）1110721

嘉義縣消防局19日起在中正大學室內游泳池展開為期3天的潛水複訓及能力檢測，共遴選82名學員參與，盼提升整體水域救援能力。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月21日