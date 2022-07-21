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柯志恩強調自己不是過客 給陳其邁表現打70分

2022/7/21 17:20（7/21 17:36 更新）
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國民黨高雄市長參選人柯志恩21日下午受訪表示，她是高屏女兒，是以歸人的心情回高雄，「我不是過客，也不是國民黨的刺客，我是歸人」。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月21日
國民黨高雄市長參選人柯志恩21日下午受訪表示，她是高屏女兒，是以歸人的心情回高雄，「我不是過客，也不是國民黨的刺客，我是歸人」。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月21日
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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天說，她是高屏女兒，以歸人心情回高雄，不是過客、也不是刺客；她也幫對手陳其邁打70分的分數，認為陳其邁很勤奮，分數不錯，但仍有進步空間。

柯志恩確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），已結束居家隔離，進入自主健康管理期，她下午出面接受媒體訪問表示，她是高屏女兒，是以歸人的心情回高雄，「我不是過客，也不是國民黨的刺客，我是歸人」。

柯志恩說，她居家隔離在台北，是因為她逢週一會到台北上節目，結果就在週一發現快篩陽性，只好在台北隔離，「我不是一定要回台北隔離」，希望外界不要亂貼標籤。

她也對自主健康管理期間仍不便安排有非特定人接觸的公開行程，感到心急，因為希望能趕快面對市民，但現在也只能依照防疫規定，私下安排拜會行程而已。國民黨籍高雄市議長曾麗燕今天也確診，她祝曾麗燕早日康復，好好休養。

柯志恩也為爭取連任的民進黨籍高雄市長陳其邁的表現打了70分，她說，陳其邁做得很勤奮，70分是不錯分數，但仍有發揮空間，大家都有進步空間。她也說，不理解外界為何會說陳其邁是暖男，她個人不覺得陳其邁溫暖。

陳其邁今天出席「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施BOT案簽約典禮記者會」，見證高雄海洋產業發展邁入重要里程碑。不分藍綠民代也出席這場記者會，但上午柯志恩私下到田寮區拜會地方人士，未見地方黨籍議員陪同。

對此，柯志恩說，她只是去拜訪一些地方人士，不知道陳其邁的行程，也沒有通知當地議員，她最近去參拜宮廟也都是個人行程，沒有通知議員，尤其現在是自主健康管理期間，不會特別告知他人自己的行程。（編輯：謝雅竹）1110721

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