高雄親子同遊新去處 中油海洋天堂休憩園區揭牌

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位於亞洲新灣區高雄展覽館旁的「中油海洋天堂休憩園區」23日熱鬧揭牌，台灣中油董事長李順欽（右3）、民進黨立委賴瑞隆（左3）、高雄市政府副祕書長陳盈秀（左2）等人出席揭牌，邀請高雄市民到此遊憩。（中油提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月23日

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）位於亞洲新灣區高雄展覽館旁的「中油海洋天堂休憩園區」今天揭牌，由中油董事長李順欽宣告，這座規劃有不同主題遊戲區的親子共融式休閒園區啟用。

「中油海洋天堂休憩園區」今天由台灣中油公司董事長李順欽、立法委員賴瑞隆及高雄市副秘書長陳盈秀等人共同揭牌，邀請高雄市民到此休憩、遊樂。

李順欽致詞表示，「中油海洋天堂休憩園區」是一座企業連結在地、台灣中油連結港都的共融場域，也是家庭共融、親子同樂的遊戲天堂。

李順欽說，為了環境永續、社會共融、公司治理（ESG）的三贏，台灣中油多年來持續關懷弱勢、致力能源教育、公益睦鄰、帶動地方發展，善盡企業社會責任，今天「中油海洋天堂」的揭牌，就是社會共融的體現。

中油資料指出，「中油海洋天堂休憩園區」位於高雄港旁，占地約1.2公頃，鄰近高雄展覽館、新光公有停車場，園區規劃17項遊具設施及體健設施。

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為顧及炎熱高溫天氣，園區加強遮陽措施，並增加夜間照明部分，營造星光區，設計結合台灣中油及亞洲新灣區海洋意象，打造小型遊樂區及體健區等，其中最受矚目的是油桶造型座椅及可愛的「中油寶寶」，還可體驗5G AIOT智慧娛樂互動遊戲。

中油指出，施工期間雖經歷COVID-19（2019冠狀病毒基本）疫情及天候等變數，加上CNS安全地墊規範修改及遊具檢測等過程，終於順利通過標準檢驗局及台灣商品檢測驗證中心層層安全檢驗，於今天開放。（編輯：黃世雅）1110723