更多編輯台推薦新聞：
頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害如何預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害如何預防急救一篇看懂

16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖
生活

16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖

曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限
運動

曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

暑期樂遊金門 邀民眾吃美食縣府買單

2022/7/23 18:08（7/23 18:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內疫情趨緩，暑假旅遊旺季到，金門縣政府特別擴大舉辦「金門美食讚」美食聯合行銷活動，24日將正式開跑，與地區美食、伴手禮及青創業者一起拚經濟，刺激消費。中央社記者黃慧敏攝 111年7月23日
國內疫情趨緩，暑假旅遊旺季到，金門縣政府特別擴大舉辦「金門美食讚」美食聯合行銷活動，24日將正式開跑，與地區美食、伴手禮及青創業者一起拚經濟，刺激消費。中央社記者黃慧敏攝 111年7月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門縣政府今天在總兵署前廣場邀集在地美食文創業者擺攤，宣布「金門美食讚」美食聯合行銷活動明天開跑，最大獎是金門5天4夜雙人遊，邀民眾來金門旅遊吃美食，縣府買單。

縣府建設處表示，隨著COVID-19（2019疫情冠狀病毒疾病）疫情高峰期趨緩，進入暑假旅遊旺季，搭配已上路的交通部觀光局「國旅振興計畫」已上路，縣府擴大舉辦「金門美食讚」美食聯合行銷活動，與地區美食、伴手禮及青創業者一起拚經濟，刺激消費。

建設處長李有忠當場宣布，「金門美食讚」美食聯合行銷活動明天開跑，邀請台灣觀光客到金門來趟類出國之旅，24日至8月21日推出，只要在金門任1家餐飲業者、烘焙糕餅業者及美食伴手禮業者消費，都可參加登錄發票或收據抽獎，有機會抽得金門5天4夜雙人遊、智慧手機等大獎。8月底抽出中獎名單。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

建設處表示，疫情期間，縣府為協助地區美食業者進行各項準備，在實質輔導方面，建設處強化業者服務品質與改善營運環境，例如，「荒醣製造」將隱藏在巷弄中百年傳家古厝改造成日式食堂，業者許東方和唐珣今天在現場歡迎旅客來金門，體驗離島版的深夜食堂。

此外，縣府也推薦烈嶼的「海霓蜜坊」，這是由返鄉第2代運用設計專長結合父親養殖的蜜蜂，將原本販售蜂蜜的空間改造成以蜂蜜為核心的飲品、甜點的複合式餐飲空間。建設處說，這次參與的美食特約店家有50家並持續增加中，縣府攜手美食業者一起拚經濟。（編輯：黃世雅）1110723

金門縣府擴大舉辦「金門美食讚」美食聯合行銷活動，24日將開跑，攜手地區美食、伴手禮及青創業者一起拚經濟，將百年傳家古厝改造成日式食堂「荒醣製造」業者唐珣（左）23日出席記者會，歡迎旅客來體驗金門版的深夜食堂。中央社記者黃慧敏攝 111年7月23日
金門縣府擴大舉辦「金門美食讚」美食聯合行銷活動，24日將開跑，攜手地區美食、伴手禮及青創業者一起拚經濟，將百年傳家古厝改造成日式食堂「荒醣製造」業者唐珣（左）23日出席記者會，歡迎旅客來體驗金門版的深夜食堂。中央社記者黃慧敏攝 111年7月23日
李有忠
全國縣市節電模範 金門獲經濟部推動金獎 「斗拱對話」給靈感 金門擬打造積木伴手禮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族