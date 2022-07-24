二峰圳國際學術研討會 3大主題激盪新火花

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）啟用100年的二峰圳由日本工程師鳥居信平以自然工法打造，豐潤屏東水源，縣府今天舉行二峰圳國際學術研討會，邀請國內外專家，以3大主題交流，為現代水利工程激盪新火花。

二峰圳工程由當時任職於台糖株式會社的日本工程師鳥居信平規劃設計興建，西元1923年完工，利用地下堰堤生態工程，截取滲透至溪床底層的伏流水源，再透過地勢利用重力輸水，取用伏流水透過天然的礫石進行過濾，節省了淨水場設置，又因其為流動的活水，減少細菌滋生，可謂是與大自然並存的偉大水利工程。

今年適逢二峰圳啟用100週年，屏東縣政府今天在大潮州地下補注湖監控中心，舉行二峰圳國際學術研討會，邀集鳥居信平嫡孫日本東京大學名譽教授鳥居徹、日本文學著名作家平野久美子、荷蘭水利專家Arjen de Vries等國際專家學者共襄盛舉，分別探討「二峰圳灌溉工程回顧與前瞻」「伏流水開發工程之發展」與「地下水人工補注之發展」等3大主題及綜合討論。

鳥居徹會中提到，爺爺（鳥居信平）移居台灣前曾在德島縣擔任農業工程師，從事農地整合工作，當時試圖進行大規模建設，但遭到反對，因緣際會下來到了台灣，從生理學的角度出發，將農田視為生態系統，這種論點也使得之後興建的二峰圳工程永續發展。

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屏東副縣長吳麗雪說，二峰圳以清澈水質灌溉一方土地，孕育出屏東縣產業聚落及歷史人文發展，今天的國際學術研討會，也為現代水利工程激盪出新火花。

屏東縣政府在二峰圳工程的啟發下，在下游林邊溪，設置了建功伏流取水站，改採用鋼骨繞線式集水管汲伏流水，並採由內而外粒徑採粗到細進行過濾技術，每天可供應1萬噸乾淨原水，必要時可擴通至10萬噸，工程已在今年6月完工。（編輯：方沛清）1110724