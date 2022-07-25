北市二備金籌辦城博會遭批 黃珊珊：議會可監督

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北市政府動用二備金籌辦台北城市博覽會，藍綠議員砲轟此為台北市長柯文哲畢業展及幫北市副市長黃珊珊造勢，規避監督。黃珊珊今天指出，此為台灣燈會前置展，議會仍可監督。

台北城市博覽會將於8月27日至9月11日舉行，主題為「台北記憶展」。

國民黨台北市議員王欣儀今天表示，經調閱資料、比對後發現，北市府原擬編列新台幣350萬元做「市政8週年紀念特輯」，因遭質疑市政不應只有8年，有用行政資源為今年選舉宣傳、布局嫌疑，所以在預算審查時遭不分黨派議員刪除。

王欣儀指出，北市府為規避議會監督，動用第二預備金大砸8000多萬元籌辦台北城市博覽會，且由台北市研考會擔任總策畫，黃珊珊剛好是研考會的督導長官，且黃珊珊可能要等到台北城市博覽會辦完後才請辭、參選台北市長，因此外界質疑這是用行政資源幫黃珊珊造勢。

王欣儀質疑，台北建城已近140年，但台北城市博覽會展出內容卻只與柯市府8年施政治理相關，規劃內容完全與民間脫勾。

國民黨台北市議員游淑慧認為，這是非常典型詐騙議會及取巧作為，台北城市博覽會絕非今年才臨時起意要舉辦，但柯文哲卻不敢堂堂正正地編列在年度預算內，企圖用二備金闖關及規避，此舉相當可恥。

游淑慧指出，若市政做得好，8年成績不需要花大錢宣傳，且台北城市博覽會內容僅自2015年開始，難道柯文哲是建城之父？舉辦此活動的公務員，難道不怕未來被追究相關行政責任。

民進黨市議員許淑華表示，眾所皆知二備金為救命錢，是因應人民需要或緊急重大變故情況下才可動用的預備金，但柯文哲竟拿救命錢且花8000多萬元辦「畢業展」，規避議會監督、違法亂紀。

許淑華認為，此「畢業展」儼然就是個大內宣平台，將歷任北市長所做政績變成柯文哲的政績，還幫黃珊珊拍攝影片及做宣傳，「畢業展」將成黃珊珊造勢平台，呼籲黃珊珊應趕緊請辭副市長一職、參選，不要利用或占用北市府行政資源進行造勢。

黃珊珊上午出席台北市產發局「松菸水稻田作伙收成」記者會，接受媒體聯訪時，對此事做出相關回應。

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黃珊珊表示，台北城市博覽會內容部分，目前策展單位還在整理中，主要是因台灣燈會將於2023年2月在台北展出，先前台灣燈會在各城市都會有城市博覽會，為前置展活動。此活動讓參觀民眾可藉此瞭解北市城市發展及未來計畫，呈現北市過去、現在及未來，相信精彩可期。

至於動用二備金爭議，黃珊珊指出，因去年8、9月柯文哲參觀相關策展後，希望用策展方式展現台北市，但因當時預算已送市議會，無法再追加此活動預算，所以才動用二備金支應，議會仍可對此監督。（編輯：戴光育）1110725