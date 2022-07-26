獲贈幫浦消防車、遙控救生圈 基隆添救災戰力

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）國際扶輪捐贈價值新台幣310萬元的4輪驅動幫浦消防車和遙控救生圈供基隆市消防局運用，今天在基隆市災害應變中心舉行捐贈典禮，消防局長陳龍輝感謝民間團體協助增添救災戰力。

陳龍輝致詞表示，國際扶輪3490地區捐贈的4輪驅動幫浦消防車上配搭移動式消防幫浦，且有水霧、水柱及泡沫3種模式可切換，強大動力使微小的細水霧救災效能巨大化，在極高壓力下使用最少量水和最有效霧化噴射實現高滅火能力，非常適用在基隆市狹小巷道災害搶救，機動性能較佳、能快速穿梭巷弄抵達救災現場，增加消防戰力。

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而台北滬尾扶輪社捐贈的遙控救生圈可雙向行駛、垂直翻轉，空機速度可達每秒6公尺，載人救援為每秒2公尺，搭配高精密度全球定位系統（GPS），失聯時可自主返航，且LED螢幕顯示介面，防水易操控，讓基隆市水域救援倍增戰力。

基隆市消防局指出，政府預算有限，民間力量無窮，國際扶輪秉持取之於社會、用之於社會精神，拋磚引玉以實際行動回饋社會，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間仍鼎力支持基隆市消防局，增添消防救災戰力，讓民眾生命財產安全更有保障。（編輯：方沛清）1110726