紀念女兒蔡端容贈金門救護車 提升在地醫療量能

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衛生福利部金門醫院27日表示，80多歲的蔡端容考量離島地區醫療資源仍有充實空間，捐贈配有完善救護設備的救護車；為紀念她已逝的女兒鄧倩慧，救護車命名為「慧容號」，並已投入服務。（金門醫院提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月27日

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（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）衛生福利部金門醫院今天表示，80多歲的蔡端容考量離島地區醫療資源仍有充實空間，捐贈配有完善救護設備的救護車；為紀念她已逝的女兒鄧倩慧，救護車命名為「慧容號」。

金門醫院發布新聞稿表示，蔡端容來自大台北地區，致力社會公益已40年有餘，對醫療領域更是長期挹注。今年台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫時刻，救護車出勤頻率大幅提升，救護車需求也隨之增加，蔡端容多方訪查，得知金門醫院有救護車需求，於是慷慨解囊捐贈德國福斯T6.1平頂一般型救護車給金門醫院。

金醫表示，這輛救護車配有急救包、攜帶式二合一氧氣組、攜帶式電動抽吸器、可攜帶式自動心臟電擊器（含心電圖）、血氧濃度分析儀及各項生命徵象監測儀器等完善的救護裝備器材，有助於突發狀況發生時供救護人員立即使用。

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院方表示，蔡端容這次贈車主要是為了紀念已逝女兒鄧倩慧，因此救護車命名為「慧容號」；但因疫情關係，蔡端容無法赴金參與捐贈典禮，院方與蔡端容的代表已在日前完成交車儀式，救護車並立刻投入服務。

金門醫院院長侯重光對蔡端容及家屬的愛心捐贈表達敬意與謝意，他說，不僅嘉惠就醫民眾，更能提升院內緊急醫療救護量能，提升金門緊急醫療品質與後送轉院安全。（編輯：陳仁華）1110727