南島青年國際事務人才培訓 7國駐台使節代表見證

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行政院原住民族委員會舉辦「2022年南島民族論壇－青年國際事務人才培訓計畫」，23日在台東開幕，11國優秀青年齊聚交流，7國駐台使節代表27日參加結訓典禮見證。（原民會提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年7月27日

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）行政院原住民族委員會在台東舉辦青年國際事務人才培訓，11國優秀青年齊聚交流，7國駐台使節代表今天參加結訓典禮見證。

原民會舉辦「2022年南島民族論壇─青年國際事務人才培訓計畫」，23日在台東開幕，有來自帛琉、美國等10個國家、15名青年和台灣8個原住民族、16名青年交流。

今天結訓典禮由原民會副主委鍾興華（Calivat．Gadu）主持，友邦聖克里斯多福及尼維斯駐台暨使節團長哈菁絲大使（Jasmine Elise Huggins）與馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯、菲律賓及澳洲共7國駐台使節代表盛情參與。

原民會發布新聞稿表示，「國際事務人才培訓計畫」舉辦至今第19年，已近800名優秀青年結訓，在海內外各領域發揮長才；原民會透過計畫聚集國內外學員討論各國文化、政策與議題，做為各國青年建立友誼、串聯彼此的重要平台。

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今年有台灣、帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島、索羅門群島、菲律賓、巴布亞紐幾內亞、紐西蘭、澳洲及美國共11國青年參訓，今天在各國駐台使節代表的見證下獲頒結訓證書。

鍾興華致詞表示，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）今年5月受到外交部Taiwan Review國際月刊的專訪，其中特別受邀分享「國際事務人才培訓計畫」內容、目標及歷年成果，顯見計畫不僅獲得國內關注，也在國際間引起討論。鍾興華說，計畫豐碩的成果是原民會與各國共同努力推動的實績。（編輯：郭諭儒）1110727