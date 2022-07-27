嘉義東石海之夏8月復辦 漁人碼頭將飄海島度假風

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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義縣東石海之夏活動去年因COVID-19疫情停辦，今年復辦8月將在嘉義漁人碼頭登場，文化觀光局今天請來藝人張家瑋宣傳主題「彩夏趣」，漁人碼頭也將打造成海島度假風。

東石海之夏活動今天在嘉義縣文化觀光局舉辦宣傳記者會，今天邀請號稱「真人版娜美」藝人張家瑋以火辣穿著為活動宣傳，與縣長翁章梁一起試吃嘉義特色美食蚵蛋燒、白玉苦瓜鳳梨冰棒。

翁章梁接受媒體聯訪表示，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情海之夏活動停辦一次，今年復辦，8月20至28日連續兩個週末，將在東石漁人碼頭登場。

翁章梁說，今年活動主題是「彩夏趣」，共有「五」彩亮點，第一彩「晚會超精彩」，重量級歌手演唱會，有陳芳語、鬼鬼吳映潔、賴慧如、蘇晏霈、張家瑋等15名女神，創下海之夏活動最多女神同台的紀錄。

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另外，第二彩是8月13日「踩街活動」，15支嘉義在地繽紛隊伍熱鬧東石街頭；第三彩「彩繪塗鴉牆」，打造另類網美拍照景點；第四彩「玩色彩活動」體驗玩泡泡樂趣；第五彩「炫彩煙火秀」8月28日晚會壓軸精彩煙火秀。

文觀局長許有仁告訴中央社記者，東石漁人碼頭將打造成海島度假風，陽光、沙灘、戲水，更多活動資訊請至「東石海之夏」臉書粉絲團查詢。（編輯：謝雅竹）1110727