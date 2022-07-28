杜絕廢棄物非法傾倒 雲林離島工業區談司法合作

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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）雲林新虎尾溪、施厝寮大排及六輕隔離水道附近高灘地今年遭傾倒營建廢棄物，雲林離島工業區服務中心主任吳政展昨天拜會雲林地檢署，雙方合作，杜絕不法業者任意傾倒，破壞國土。

今年5月底雲林離島工業區管轄的麥寮後安海堤旁的高灘地，遭人傾倒大量營建廢棄物，雲林離島工業區服務中心發現後立即通報，台西警分局、環保局等單位到場搜證，台塑麥寮管理部提供相關監視器畫面，警方以車追人，將違法傾倒的業者繩之以法。

雲林離島工業區中心主任吳政展今天告訴中央社記者，新虎尾溪和施厝大排匯流出海口和六輕隔離水道相連的高灘地約30公頃發生遭傾倒廢棄物，台塑企業在路口設置監視器，中心評估後仍覺力有未逮，遂尋求司法單位防患未然。

為杜絕非法傾倒情況，吳政展昨天與台塑麥寮管理部協理蔡建樑一起拜會雲林地檢署主任檢察官吳文城，盼透過司法單位介入，嚇阻不法業者。

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吳文城指出，雲林地檢署多年前與縣府、警察局、環保署等單位成立雲林地區國土保育聯繫平台，將縣內閒置農地、魚塭列管，現在也將雲林離島工業區納入，若發現任何異狀，檢調等司法單位會立即介入調查、繩之以法，共同保護國土。

雲林地區國土保育連繫平台將於8月在離島工業區召集相關單位研議，未來針對縣內工地加強宣導，呼籲業者不要亂倒廢棄物，另也會針對大卡車、砂石車加強攔查。（編輯：黃世雅）1110728