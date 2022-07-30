屏東部落之心啟用 引入百年二峰圳水源

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）全台首座部落之心今天在屏東縣啟用，坐落於新來義部落內，由於當地在日治時期為蔗田，也是二峰圳灌溉區，縣府修復既有管路，引水澆灌，意味原住民族生生不息泉源及生命力。

原住民族委員在西元2021年核定8件「部落之心示範點建置補助計畫」，屏東縣新來義部落之心最先啟用，興建經費總計約新台幣1億1000萬元，由原民會專案補助1億350萬元，設置文化健康站、部落廚房、文化創意展示、部落大學教室、資源教育教室及多功能集會，同時核定補助「來義鄉丹林部落二峰圳環境改善工程」1000萬元經費。

屏東縣新來義部落之心示範點就坐落在大武山旁，面積達3.3公頃，擁有廣大的草皮，更將二峰圳源源不絕的水源引入澆灌，別具意義。

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原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod接受媒體聯訪表示，部落之心也提供族語教育，這對文化傳承有相當重要的意義，而8月1日就是原住民族日，在前夕就啟用設施空間，相信未來發展會越來越好。

屏東縣長潘孟安指出，部落之心啟用也配合百年二峰圳系列慶典，感謝原民會專案補助下，讓環境場域相當完整。另外，縣府也投入共融公園與運動休閒的風雨球場，作為部落傳承的重要基地。（編輯：方沛清）1110730