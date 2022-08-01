競辦進駐新據點 林佳龍：要打一場非典型選戰

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民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室1日進駐新據點，林佳龍（中，藍衣者）表示，將展開陸戰，他要打一場非典型選戰。中央社記者王鴻國攝 111年8月1日

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（中央社記者王鴻國新北1日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今天進駐新據點，也是行政院長蘇貞昌的參選競辦舊址。林佳龍表示，將展開陸戰，他要打一場非典型選戰。

林佳龍的競選團隊雖然早已確定，由民進黨秘書長林錫耀擔任競選總部主委、立委吳秉叡擔任總幹事，發言人由民進黨新北市黨部主委何博文、新北市議員李坤城、立委賴品妤與律師李晏榕等人擔任。另外還依12個立委選區成立作戰指揮部，由區域立委和不分區立委擔任各區總指揮。但直到今天才正式進駐固定據點。

新競辦就是蘇貞昌競選新北市長時的競辦地點，林佳龍今天上午巡視時還和所有團隊成員加油打氣，氣氛熱烈。

林佳龍接受媒體聯訪時表示，競辦進駐後會展開「新北大翻新 議員逗陣拚」造勢活動，和37名議員參選人展開選舉陸戰。

他表示，除了陸戰，過去3週已進行空戰，讓外界感受到他們是能打仗的團隊，打出社宅及老人假牙補助等許多議題，這些都是遭遇戰，目前將進入正規競選總部層級的作戰。

他表示，競選團隊成員都土氣高昂，他要打一場非典型的選戰，8月29日登記候選人後就進入新的階段。將和議員參選人合體展開巷戰，陸續成立議員及市長競選聯合總部，展開衝刺，最後一個月期待有辯論機會，來向選民提出政見，和對手進行一場君子之爭。

新北市長侯友宜今天上午進行市政行程，會後接受媒體聯訪時針對林佳龍進駐市府附近據點一事表示，只要真心來關心新北市建設，提出未來願景，希望一起努力讓新北市生活會更好。（編輯：李錫璋）1110801

民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室1日進駐新據點，也是行政院長蘇貞昌的參選競辦舊址。林佳龍（前左）表示，將打一場非典型選戰。中央社記者王鴻國攝 111年8月1日