新北推社會住宅共居實驗計畫8/2開放報名

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（中央社記者王鴻國新北1日電）為拓展社會住宅多元可能性，新北市政府攜手OURs都市改革組織首推社宅合作共居計畫，8月2日起邀請喜歡動手實作、拓展交友圈、願發揮人文關懷與社區自治精神者報名參與。

市府發布新聞稿表示，土城員和站社宅距離海山捷運站步行只要5分鐘，享有科技園區、公園、學校等區位優勢，社宅內部規劃有青年共居空間、青創中心等開創性空間，配備托老中心、托育中心等公益設施，作為青年朋友放心居住、安心打拚的堅強後盾。

市府表示，共居計畫於員和社宅CD棟2樓規劃26戶共居樓層，共享客廳、共享廚房與戶外庭園，採取徵選與自主營運管理方式，找尋對的人，共同打造共好共善環境。

市長侯友宜指出，員和社宅共居樓層不僅規劃有DIY家具、廚房、園藝植栽等多元運用空間，更於1樓設立托育、托老與青創中心，藉由住宅與工作環境的結合，為青年朋友節省通勤時間。

市府表示，這項合作共居計畫報名時間自8月2日中午12時起至24日下午4時截止，歡迎有興趣的青年朋友報名參與。（編輯：方沛清）1110801