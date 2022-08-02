恆春旅遊醫院上梁 潘孟安盼速營運與搶救生命賽跑

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部立恆春旅遊醫院新的醫療大樓2日舉行上梁典禮，為地上8樓建物，擴增急性一般病床、加護病床、洗腎病床、安寧病房外，同時預計增加核磁共振、心導管儀與高壓氧艙等檢查醫療設備，滿足恆春半島及旅遊民眾醫療需求。中央社記者李卉婷攝 111年8月2日

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）行政院長蘇貞昌去年視察恆春旅遊醫院重建工程指示經費、設備一次到位，今天舉行上梁典禮，增設核磁共振、心導管儀與高壓氧艙設備，縣長潘孟安盼盡速營運，因時刻都與搶救生命賽跑。

部立恆春旅遊醫院醫療大樓重建工程，歷經6次招標，終於在民國109年6月順利發包，總工程費新台幣3億7000多萬元，在行政院、屏東縣政府、衛生福利部各方努力下，由行政院核定補助工程款1億1300多萬元。今天舉行上梁典禮，建物主體結構預計在今年10月完成，期望明年6月可完工。

新的醫療大樓落成啟用後，為地上8樓建物，擴增急性一般病床、加護病床、洗腎病床、安寧病房外，同時預計增加核磁共振、心導管儀與高壓氧艙等檢查醫療設備，滿足恆春半島及旅遊民眾醫療需求。

恆春旅遊醫院是恆春地區唯一公立醫院，肩負當地緊急醫療、公共衛生、部落及無醫村巡迴醫療、社區義診，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中收治中重症病患，解決疫情緊繃階段恆春半島的重症醫療。

衛福部醫福會副執行長李新民致詞指出，工程完工後，增設新的設備，如最重要的核磁共振，對於腦中風患者有非常大的幫助、心導管檢查，爭取最短時間內治療、高壓氧設備等，當恆春民眾的靠山。

屏東縣長潘孟安接受媒體訪問表示，恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院、南門醫院等3家院所，對恆春島鄉親宛如鵝鑾鼻燈塔照亮有醫療需求民眾的心。希望施工單位加速工程施設，另外人員訓練、招募增聘都要同步執行，更希望衛福部能寬列預算，增加給予醫護人員住宿，讓醫護人員能安心為半島鄉親服務。

潘孟安說，今天上梁典禮，對恆春的醫療史而言，是新的里程碑，期待工程順利完工、盡快營運，因為時刻在跟時間、搶救生命賽跑。

立委周春米則說，5年前開始協調恆春旅遊醫院的重建計畫，從拆除到工程動工，終於好事多磨，見證到上梁，造福恆春半島鄉親。

恆春旅遊醫院長徐國芳表示，持續與縣府、各醫學中心合作，引進優質醫療設備並提升醫療品質，共同縮短醫療城鄉差距，逐步改善醫療設備及醫事人力不足的問題，守護屏南地區民眾健康。（編輯：黃世雅）1110802