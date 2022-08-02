半成品有機肥害農地飄惡臭 嘉縣環保局開罰業者

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嘉義縣水上鄉與鹿草鄉交界近日瀰漫惡臭味，環保局接獲陳請後會同農業處、鄉公所人員稽查，發現惡臭來自農地施用有機肥料，研判應為販售業者回收混合禽畜糞後，將尚未完整熟成的「半成品」販售給農民所致。（嘉義縣環保局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月2日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）嘉縣水上與鹿草鄉交界近日瀰漫惡臭味，環保局循味找到源頭，發現是販售肥料業者將未完整熟成的有機肥料「半成品」賣給農民施肥，已依違反廢棄物清理法開罰，並責令改善。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿表示，近日陸續接到民眾及民代反映，在水上鄉義興村及鹿草鄉三角村、中寮村一帶，空氣中瀰漫惡臭，讓人難以忍受。

環保局接獲陳請後會同農業處、鄉公所人員稽查，發現惡臭來自農地施用有機肥料。稽查隊長莊慧冠告訴中央社記者，施肥的農民聲稱是向領有肥料登記證的廢棄物再利用業者購買的合格有機肥，不知會散發臭味。

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莊慧冠指出，稽查人員依肥料外觀及散發的臭味研判，應為販售業者回收混合禽畜糞後，將尚未完整熟成的「半成品」販售，因此散發惡臭，已依法開罰提供半成品肥料的業者新台幣1200元，並要求不得再提供類似的未熟成有機肥欺騙農民。

環保局提醒農民，施用未完整熟成的有機肥，除涉及空氣污染防制法、廢棄物清理法罰則外，未經完整熟成程序的有機肥半成品等同廢棄物，任意棄置、掩埋或提供土地回填，情節嚴重者最高可處5年以下有期徒刑。（編輯：郭諭儒）1110802