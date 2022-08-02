新北：統籌分配稅款不公義 結合民力推動社福

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市府社會局今天表示，因中央統籌分配稅款的分配極不公不義，導致全國人口最多的新北市，社會福利人均預算落在其他5都之後，但市府仍撙節開支並結合社會資源推動社福。

台北市世界華人工商婦女企管協會會長石瑞媛下午捐贈200箱「區里平安箱」給新北市府，由社會局長張錦麗代表受贈，並感謝協會姊妹們的愛心。

張錦麗表示，新北市幅員遼闊、城鄉差距大，偏區民眾採買日常生活物資不便，弱勢家庭受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，與物價上漲影響衝擊，「區里平安箱」內含白米、麵條、罐頭等民生物資；將提供深坑、石碇、三芝、平溪、雙溪和貢寮等偏鄉區，由里長評估發放給有需要弱勢民眾。

張錦麗說，新北市愛心大平台成立至今，結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士力量及資源，已媒合超過新台幣38億市值物資和善款，開創733個福利方案，累計超過3472萬人次受益。

張錦麗透過新聞稿表示，政府資源有限，民間力量無窮；因中央統籌分配稅款分配極不公不義，導致全國人口最多的新北市，一直處在分配不正義的艱難處境，社會福利人均預算才會落在其他5都之後。

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張錦麗表示，依財政資料，111年度中央核定台北市統籌分配稅款461億元，人均分配1萬8283元；新北市統籌分配稅款355億元，人均分配8863元，連台北市的一半都不到。

張錦麗說，新北市老年人口10年來倍數成長，從34萬人增加到65萬人，但老人健保補助、重陽敬老禮金都沒少；這3年來市府仍增加61億元的社福預算，將錢花在刀口上；包括106家公共托育中心，沒有一家是花政府預算興辦，都是以餘裕空間或公益回饋，以創造最大的效益。（編輯：方沛清）1110802