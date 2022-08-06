楠梓產業園區將動工 高市府：周邊建4處3013戶社宅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄6日電）楠梓產業園區規劃7日動土，台積電將進駐建廠。高市府今天表示，新科技產業進駐將帶入人潮與錢潮，已在園區周邊規劃4處共3013戶社宅，其中3處已動工，並規劃整合周邊交通。

高雄市政府都發局今天發布新聞稿表示，中油高煉廠轉型為高科技產業園區，緊鄰4座捷運站與海、空雙港等優越基礎設施，是台灣工業區褐地重生典範，放眼全球科技園區也相當罕見，針對後續周邊土地、住宅及交通等生活需求增加，已盤點社會住宅及企業安家、教育等配套，期形塑優質產業投資與居住生活環境。

都發局長吳文彥表示，新科技產業的進駐，預期將為地方帶入人潮與錢潮，周邊區域住宅等生活需求能量也將大增，因此在今年3月創「企業安家住宅」媒合機制，並在園區周邊的左營、楠梓與仁武等區規劃崇實、福山、仁武及清豐等4處安居社宅，總興建戶數達3013戶，除清豐安居預計民國115年動工，其餘3處都已開始興建。

吳文彥指出，因應半導體產業衍生的相關企業員工商辦會展及交通轉運等服務性設施需求，已推動整合高鐵屏東延伸線、八德第二快速道路，規劃高鐵前後站聯絡交通及檢討半屏山南麓交通系統及土地使用整合，正式啟動「左營高鐵科技之心」計劃，辦理高鐵站周邊國有土地再開發利用，帶動服務中心機能。

吳文彥說，高雄過往一直以重工業及傳產為主力產業，成就台灣經濟奇蹟，但也長期承受環境污染之苦，生活品質亟待提升，過去20年高雄陸續啟動捷運、輕軌、高鐵、鐵路地下化、國10快速道路及綠色生態廊帶系統等基礎建設，加上產業升級轉型，高雄把握城市轉型契機，與台積電攜手與鄰近社區共榮發展，共創高雄城市及產業轉型嶄新一頁。（編輯：黃世雅）1110806