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嘉縣府連12年助弱勢家庭脫貧 受惠民眾感動分享

2022/8/7 15:54
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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義縣府「打造夢想存摺--嘉義縣弱勢家庭資產累積脫貧方案」，12年來幫助56戶家庭，今天舉辦成果展與感恩餐會，數名已脫貧者分享一路走來的艱辛，不禁淚流滿面，與會者紛喊加油。

嘉義縣社會局民國100年起辦理「打造夢想存摺--嘉義縣弱勢家庭資產累積脫貧方案」，除了提供各項經濟或物資上的協助外，更希望提供釣竿及教會他們釣魚的技巧，讓家庭能夠自立脫貧，累計已幫忙56戶家庭。

社會局今天在仁義潭旁仁義湖岸大酒店舉辦成果展暨感恩餐會，用動態及靜態方式展現方案成果，並邀請歷屆成員共襄盛舉，分享如何脫貧。

擔任社區學校講師的周小姐分享自身經歷時說，她與前夫離婚後4個小孩都由她帶大，若不是社會局幫忙，生活難以持續，她也自我進修，取得碩士學位。

王小姐分享她是如何努力拉拔孩子長大，然後自己開了一家店時，不禁悲從中來，淚流滿面，感動周遭的人，大家紛紛對她喊加油！

社會局長張翠瑤接受中央社記者訪問表示，今年縣府結合財團法人頂新和德文教基金會的捐款，委由嘉義縣紅十字會辦理嘉義縣脫貧創業圓夢計畫，繼續幫助弱勢家庭。

縣長翁章梁之前曾任嘉義縣社會局長一職，今天也特地到場為與會的弱勢家庭加油；他說，大家要繼續努力、創造未來，勇敢地展現自我。（編輯：卞金峰）1110807

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