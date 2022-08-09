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新北城鄉局：7開發區規劃9200戶社會住宅

2022/8/9 12:04
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（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市政府城鄉發展局局長黃國峰表示，包括新泰塭仔圳7處開發區，總計規劃將供給9200戶社會住宅，新北市將與中央攜手打造至少4.5萬戶社會住宅。

城鄉局發布新聞稿，黃國峰表示，新北市規劃興辦社宅除直接興建外，都更分回、容積獎勵回饋等多元取得方式很重要、不可偏廢，畢竟單靠政府力量有限，與民間合作興辦社宅才能有效擴增量能。

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他表示，只要民眾有需求，社宅政策就會一直做下去，包括新泰塭仔圳2100戶社宅規劃外，加上新店十四張站B單元區、蘆南、蘆北、土城彈藥庫、土城暫緩發展區、中和灰磘等已規劃社福設施用地的7處開發區，總計將供給9200戶社會住宅，新北市將與中央攜手打造至少4.5萬戶社會住宅。

黃國峰表示，呼籲內政部不動產資訊平台採納社會住宅推動聯盟的專業意見，將多元開發的社宅儲量納入登載，避免因系統設計、數據填報等技術問題導致資訊落差，目前新北市以都更分回、容積獎勵回饋取得的1135戶社會住宅、新泰塭仔圳規劃的2100戶，都等待中央系統調整後校正回歸。（編輯：張銘坤）1110809

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