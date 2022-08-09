將禁一次用塑膠飲料杯 北市：目的是減塑非開罰

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（中央社記者陳怡璇台北9日電）台北市飲料店將於12月1日起禁用一次用塑膠飲料杯，環保局今天表示，規範以茶、咖啡、冷熱飲為主體的飲料店，違規雖可罰錢，但目的是減塑；也已有業者建立自家循環杯系統。

全台地方政府在民國113年12月31日前須提報限用一次用塑膠飲料杯的期程，環保署近日已經核定北市府提報計畫，台北市飲料店將於12月1日起正式實施，也是全台最早實施的縣市。

台北市環保局資源循環管理科長林鈺惠告訴中央社記者，環保署定義的飲料店，是以茶、咖啡、冷熱飲為主體的店家，即便有賣輕食或小點也一樣，如85度C、星巴克、路易莎等。

林鈺惠指出，冰店、豆花店、甜點店或是一般餐廳等，就不納入此範圍；若遇到很難認定的案例，就會請示環保署。

林鈺惠表示，若店家違規，可依廢棄物清理法開罰新台幣1200元至6000元，可累罰；但林鈺惠強調，政策目的是為了減塑、不是罰錢，環保局正在大力宣導，屆時也會輔導做得不到位的店家，至於改善期會給多久「還沒想到那邊去」。

雖然環保局5月邀集飲料店業者會商，與會者也多數皆願意配合政策執行，但也有業者表示，如果都換成紙杯，首先在拍宣傳照上限制變得很多，「拍不出飲料內部的樣子，也很難呈現澄澈透明感」。

此外，從塑膠換成紙杯，成本至少貴3倍，且紙杯的淋膜依舊是塑膠；若換成沒有塑膠的發酵杯，成本更飆升10倍。

林鈺惠則表示，國內處理紙杯淋膜的技術很成熟、量能也夠，塑膠與紙的部分會走各自的再生回收鏈，重點是盡可能減少製造一次性容器。

另方面，環保局推出循環杯服務，原本在台北市立第一女子高級中學及站前商圈試辦，後來擴大至公館商圈。

另家業者則表示，原本使用的PP杯看起來比紙杯有質感，但即使政策上路也不考慮加入循環杯行列，其中一個原因是配套還不完善，其次，主要客群是外送市場，就算在店外設借還站也很多餘。

林鈺惠說，環保署規定112年1月1日起，連鎖便利商店及連鎖速食店至少5%門市，免費提供消費者借用循環杯，北市建立循環杯制度也是為拋磚引玉。

林鈺惠指出，有些業者如星巴克等，已經在建置自家的循環杯系統，只要能讓物品循環、不要產生一次性垃圾，都能減輕地球負擔。（編輯：張銘坤）1110809