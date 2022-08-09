議員批3天一次列車延誤事件 北捷：逐案檢討

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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北捷運統計，從民國108年至今年7月底止，列車發生延誤5分鐘以下事件，共430件，北市議員質疑，幾乎每3天發生一次，管理鬆散。北捷今天表示，會逐案檢討，持續精進。

台北市議會交通委員會召開會議，由台北捷運公司報告，因北捷文湖線一輛列車上午發生車門異常重複開關警訊，無法自動離站，影響約百人改搭下班車，北捷查出原因是珍珠奶茶吸管卡在車門溝槽。

北捷提供議會委員會資料顯示，從108年至今年7月底止，列車延誤5分鐘以下，共430件，其中設備故障246件占多數，其餘包含人為及外來因素。

北捷總經理黃清信報告，去年5分鐘以下延誤共100件，其中6件發生在上下班尖峰時段；今年至8月9日上午11時有64件，11件在尖峰時段。

國民黨籍議員李明賢質詢，經統計，北捷列車這幾年總延誤時數高，文湖線上午也因一根吸管導致清空列車，認為北捷近年管理鬆散。

民進黨籍議員簡舒培表示，資料顯示，北捷列車去年發生5分鐘以下延誤件數，達100件，幾乎每3天發生一次狀況，質疑捷運安全及可靠性，是否因北捷近期都在推廣副業，像賣咖啡、經營農場等，才未注意相關狀況。

黃清信答詢，近期尖峰時段確實發生太多列車異常狀況，因文湖線是全自動駕駛系統，系統偵測異常就回報，像先前曾發生捲入髮夾、鈕扣等，將規劃若設備捲入異物後，儘可能不要影響列車行進，並加強宣導旅客注意隨身攜帶小物。

他說，會逐案檢討過去發生案例，擬調派一級主管至文湖線列車上班，盼能在發生異常狀況的第一時間先監管車輛，而造成旅客延誤非常抱歉，會努力精進改善。（編輯：張銘坤）1110809