台中海洋館 預計112年底開幕營運

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中海洋館是中台灣首座大型水族展覽館，全國第一座由地方政府設置、興辦、營運及管理的海洋水族展示教育場館，預計今年底完工後開始裝修，預計112年底前營運。

台中市觀旅局今天發布新聞稿表示，市府在民國108年4月3日與南仁湖企業子公司海珹股份有限公司簽約，打造中部海線觀光新地標。台中海洋館場館建置分成三大階段，包含主體結構工程、基本營運設施工程、營運展示裝修工程，第一階段主體結構工程在108年5月驗收完成。

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觀旅局表示，第二階段基本營運設施工程，由建設局及觀旅局分工合作、設計完成後自109年8月5日第一次上網招標，逢國內缺工、缺料、原物料上漲及疫情影響，歷經6次流廢標，在市府多次檢討調整工程標案內容及積極籌措經費的努力下，110年9月20日開工。

觀旅局指出，目前市府正進行基本營運設施工程，預計今年底完工，後續將再依「促進民間參與公共建設法」辦理點交給OT廠商進行新台幣3.8億元的營運展示裝修工程，裝修約需1年工期，預計112年底正式營運。（編輯：黃世雅）1110810