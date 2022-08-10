新北捷運公布品牌識別 結合山海天永續意象

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新北市府捷運工程局長李政安（圖）10日公布「新北捷運」在各車站及列車的品牌識別，以新北市的英文「N」字母為主體構圖，青藍色主要色系象徵山海天的自然。中央社記者黃旭昇新北攝 111年8月10日

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市政府捷運工程局今天公布「新北捷運」在各車站及列車的品牌識別，以新北市的英文「N」字母為主體構圖，以青藍色主要色系象徵山海天的自然，凸顯雙向前行與永續的理念。

新北捷運品牌識別今天上午在市府發表，市府捷運工程局長李政安說，品牌識別以「前進、聚合、雙向、延伸、永續」為5大設計核心，展現捷運3環6線朝向2030年永續願景前行。

李政安告訴中央社記者，整體營運由新北捷運公司負責運作，捷運施作由捷運局負責興建工程；識別將應用在將各車站及列車，透過路網傳遞到各車站路線延伸的地方，希望讓市民一望就知道新北捷運品牌。

李政安說，在顏色應用上，搭配象徵新北市依山傍水，海、天、山等的「青藍」為主要色系，同時也象徵自然永續經營理念。

捷運局說，新北捷運路網串起北、北、基、桃等，大台北都會區的生活圈，2030年的願景是每10萬市民享有3座車站，將來新北環狀線、淡海輕軌一期及年底將完工通車的安坑輕軌，帶給市民安全便捷的捷運路網。（編輯：李錫璋）1110810