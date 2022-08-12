南勢溪引水至石門水庫 烏來族人喊誓死抗爭到底

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北12日電）烏來當地部落今天說，政府未事先溝通就擬定「南勢溪引水至石門水庫計畫」，擔憂嚴重破壞生態，誓死抗爭到底。新北水利局說，水權調度是中央權責，南勢溪水量要夠才能引水到石門水庫。

「反對北水南引、守護泰雅森林，你要的水源就是我的眼淚，我蓋房子不可以、你破大洞就可以，抗議！」新北市議員馬見下午與烏來區烏來部落、桶壁部落、嗱哮部落與德拉楠部落族人在新北市議會召開記者會，反對經濟部水利署「南勢溪引水至石門水庫計畫」。

「南勢溪引水至石門水庫計畫」是由南勢溪上游屯鹿（新北市烏來區）引水至大豹溪上游車寮坑（新北市三峽區），再送水到桃園市石門水庫上游的澤仁。全程17.2公里皆以開鑿隧道越域引水方式進行，總工程經費為新台幣186億元，工期4.5年。

新北市議員馬見表示，南勢溪上游的德拉楠溪水源已經不夠，且因中央說要保護水源、水量與水質，族人自民國55年就被限建、不能蓋房子，但現在政府卻堂而皇之地要開大洞，從德拉楠溪引水貫穿雪山山脈，打破祖靈留給族人土地，他與族人站在一起堅決反對具侵略性破壞工程。

嗱哮部落族人高江孝懷說，做事要依法，原住民法有規定，原住民區域裡要做什麼都要諮商說明，但水利署沒做到。且烏來區都是水源保護區，不能興建任何工程，政府卻要挖10幾公里大洞，對生態相當致命。另外，也要評估台北市與新北市水源會不會因此減少？其實有其他方案可以做，但政府卻殺雞取卵，非常荒唐。

德拉楠部落族人鄭明光氣憤地說：「中央政府剝奪我們的土地與祖靈，我們祖靈會生氣！我們的祖靈會看，你們做看看，會誓死抗議到底。」他說，好不容易保護這塊地，中央決定真得很荒謬。

新北市烏來區民代表吳承翰接受媒體聯訪表示，不反對水利署規劃讓民眾可得到充分水資源運用，但應思考選擇地點是否恰當。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳承翰說，烏來沒任何經濟產業，只有溫泉產業，但都是企業財團經營，「我們的水資源提供大台北地區飲用，我們的守護與付出心力完全沒得到回報，只有管制、約束與限制」。

新北市政府水利局表示，水權調度是中央權責，水利署之前有去烏來區公所及代表會溝通，但族人可能沒受邀，因此希望表達意見。各界應達成共識，且南勢溪水量要夠才能引水到石門水庫，應兼顧自然環境生態。（編輯：李錫璋）1110812