台南學甲新設養豬場引反彈 暫停工加強溝通

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台南市有畜牧業者申請在學甲區設置新式水簾式豬舍，引起地方反彈，台南市議員蔡秋蘭14日在豐和社區活動中心召開座談會聽取意見。中央社記者楊思瑞攝 111年8月14日

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市有畜牧業者申請在學甲區豐和里設置新式水簾式豬舍，引發地方民眾反彈，台南市議員蔡秋蘭今天召開座談會聽取意見，市府農業局已要求業者停工並加強與地方溝通。

蔡秋蘭服務處今天邀集農業局官員及當地居民，在學甲區豐和社區活動中心舉辦說明座談會，吸引不少民眾到場關心，發言者幾乎都反對新設養豬場，有人認為預定地原為地勢低窪的魚塭，將來若遇大雨淹水，污水恐會影響附近聚落。

也有里民指出，養豬場預定地點與聚落距離不夠遠，且業者申請飼養規模達5000頭，除了擔心異味影響生活品質，對業者的污染防治也有疑慮。

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台南市政府農業局會後發布新聞稿指出，畜牧業者於民國110年2月經學甲區公所函送申請資料，向市府農業局申請於學甲區宅子港段土地設置新式水簾式豬舍，農業局依法審理並會辦各權責局處後，皆符合各局處規定，核發畜牧設施容許使用同意書。

農業局指出，農業局接獲當地里長及里民反映，指稱將建置的養豬場因鄰近聚落，有污染防治疑慮，已於8月5日發函要求業者妥善與在地民眾溝通，取得共識再進行後續事宜，目前業者已停工，農業局將持續敦促業者與當地居民溝通，以免影響雙方權益。（編輯：陳仁華）1110814