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高雄前金工地周邊塌陷 市府初判8戶成危樓須拆

2022/8/14 19:40（8/14 20:12 更新）
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高雄市前金區自強一路83巷一處建築工地14日下午周邊路面突然龜裂塌陷，市府也緊急撤離周邊民宅共18人，開罰並勒令工地停工。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月14日
高雄市前金區自強一路83巷一處建築工地14日下午周邊路面突然龜裂塌陷，市府也緊急撤離周邊民宅共18人，開罰並勒令工地停工。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月14日
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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄14日電）高雄市前金區自強一路83巷建築工地，今天下午周邊路面突然塌陷，市府初判8戶成危樓須拆除，明天將繼續勘查其他民宅情形，建商表示願意負責拆除、重建等花費。

前金區自強一路83巷一處建築工地，今天下午約1時41分，周邊道路突然龜裂塌陷，高雄市政府工務局接受中央社記者訪問表示，這已是此處工地周邊道路第2度發生塌陷，但位置距離上次塌陷地點約100公尺，已緊急撤離周邊民宅共18人。

工務局下午會同高雄市土木技師公會及建築師公會到場勘察，初步研判仍是因鋼板樁擋土壁密合度不足，導致滲水滲砂，造成路面塌陷。工務局表示，此案已違反建築法，將處起造人、承造人及監造人新台幣9萬元罰鍰並勒令停工。

工務局建管處長陳海通對記者表示，有8戶民宅受波及，被判定危樓須拆除，另還有其他戶因屋主不在，明天會繼續聯繫、前往屋內查看；傍晚已有初步協商，建商表示願意負責受影響的民宅拆除、重建及飯店住宿等費用。

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受災屋主吳先生接受媒體訪問表示，上午10時多，原本在看電視，突然覺得頭暈，感覺不太對勁，因為之前也有發生過地基下陷，趕快跑出來查看，發現1樓外都已裂開，建商才來說要趕快撤離，同時房子持續傾斜，下陷也愈來愈深。

郭姓建商表示，現在以安全第一，會優先協助安置所有住戶，等基地穩定之後再作改善，後續包含修復路面，或有住戶房屋若完全不能住，不管要買下或重建，都會全權負責。（編輯：陳仁華）1110814

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