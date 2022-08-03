高市工安意外 貼磁磚工人6樓墜落送醫不治
2022/8/3 17:21（8/3 18:51 更新）
47歲趙姓男子3日中午在高雄市三民區鼎中路一處建築工地貼磁磚時，不明原因從6樓摔落至1樓，並砸中1輛轎車失去意識，救護人員到場時趙男已呈OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救仍宣告不治。（高雄市警察局三民二分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月3日
（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄市三民區鼎中路今天中午發生一起工安意外，趙姓貼磁磚工人因不明原因從6樓高墜落，砸中轎車後昏迷，送醫宣告不治，詳細墜樓原因仍待釐清。
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高雄市政府警察局三民二分局下午向中央社記者表示，47歲趙男中午1時多在鼎中路建築工地貼磁磚時，因不明原因從6樓摔落至1樓，並砸中1輛轎車失去意識。
施工同事發現後通報救護車搶救，但救護人員到場時趙男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經送醫搶救仍宣告不治。員警到場拉起封鎖線，詳細事發原因仍待調查，並將報請檢察官會同法醫相驗釐清死因。（編輯：卞金峰）1110803
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