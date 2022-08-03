高市工安意外 貼磁磚工人6樓墜落送醫不治

47歲趙姓男子3日中午在高雄市三民區鼎中路一處建築工地貼磁磚時，不明原因從6樓摔落至1樓，並砸中1輛轎車失去意識，救護人員到場時趙男已呈OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救仍宣告不治。（高雄市警察局三民二分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月3日